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الثلاثاء، 06-09-2022 06:34 م

فهرسةُ المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن قاعدة بيانات Clarivate Analytics     

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الوكيل الاخباري -   فُهرست المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مطلعَ الشهر الجاري في قاعدة بيانات Clarivate Analytics (Web of Science)  ضمنَ مجموعة Emerging Source Citation Index، التي تعدُّ واحدةً من أفضل قواعد البيانات المعتمدة عالمياً لفهرسة المجلات العلمية، في خطوة تسبق فهرستها في مجموعة Science Citation Index Expanded، أو ما يعرف ب الـ ISI.

 هذا وتختصُّ المجلة المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنذ صدورها في العام 2016، بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترأس هيئة تحريرها القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء خلفا للأستاذ الدكتور أحمد حياصات.
  

يُشار إلى أن المجلة رُتِّبت في حزيران الماضي ضمن مجلات الربع الثالث Q3 للمجلات العلمية المشابهة في قاعدة بيانات سكوبس Scopus، وضمن الرتبة المئينية 45%، مقتربة بذلك من تصنيف الربع الثاني Q2.

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