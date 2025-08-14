ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 30 قرشا للغرام، وفق النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 68.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.0 دينارا لجهة الشراء.

