ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 68.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.0 دينارا لجهة الشراء.
