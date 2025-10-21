انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضا بمقدار 30 قرشا للغرام، اليوم الثلاثاء وفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، 88.7 دينارا للغرام، بينما بلغ سعر الشراء 85.20 دينارا للغرام.



وانخفضت أيضا أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال ليبلغ 101.50 دينار و78.60 دينارا و59.70 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان