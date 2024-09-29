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ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية

شعار الملتقى
شعار الملتقى
الأحد، 29-09-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري- وقع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (حقسياد) لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال الأردنيين والأتراك وتبادل الخبرات والتجارب.

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وبحسب بيان للملتقى اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى تفعيل التبادل التجاري بين الأعضاء ونظرائهم في الجمعيات المماثلة والهيئات المختلفة، وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات.


وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال المهندس نظمي عتمة، إن رغبة الطرفين التقت على تحقيق التعاون المشترك وتبادل المصالح، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.


وأكد حرص الملتقى على دعم تنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بالبيئة الاستثمارية بالمملكة، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون ستمكن أصحاب الأعمال من إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات.


وبين عتمة، أنه تم الاتفاق على التنسيق والتعاون في جميع الأنشطة والمشاريع والفعاليات بين البلدين، والتي تخدم الاقتصاد الأردني والتركي والفلسطيني.


وتنص المذكرة على سعي كلا الطرفين لرعاية مصالح رجال الأعمال كل حسب نطاق عمله وأهدافه، وإتاحة الحصول على تفاصيل وأنشطة وفعاليات الطرف الآخر فيما يتعلق بالأعمال ذات الطابع المشترك، وبموافقة مجلس إدارة الفريقين.


وسيعمل الطرفان على تنسيق لقاءات مشتركة بين الأعضاء من رجال الأعمال عند كلا الطرفين، بهدف التعاون وتشجيع التبادل التجاري بينهم وإيجاد فرص عمل مشتركة.


واتفقا على تبادل المعلومات التجارية بينهما وقوانين الاستثمار والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأهلية ذات العلاقة وغيرها، بحيث تساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية في الأردن وتركيا.

 
gnews

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