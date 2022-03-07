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الإثنين، 07-03-2022 03:48 م

أسماء بنات بحرف الدال ومعانيها

اسماء بنات بحرف الدال ومعانيها 2022


الوكيل الإخباري - أسماء بنات بحرف الدال، خلافات طريفة تحدث بين الأب والأم حول تسمية المولود أي كان نوعه، وتجنباً لهذه الخلافات، يجب أن يكون لدى الأبوين قائمة من أسماء البنات عديدة ليكون لديهما خيارات عديدة لديهما للاتفاق على اسم جميل ورائع.

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من أسماء بنات ومعانيها 2022 ما يلي:

داليدا : العريضة ذات النسب العالي ويعني ايضا الزهره المتمايله
داليدا : العريضة ذات النسب العالي ويعني ايضا الزهره المتمايله
داران : الاسم الجيد او العظيم
دارلا : الحبيبه والعزيزة
دارلين : عزيزتي او حبيبتي
دالا : مأخوذ من اسم داليا
داليا  : معناه طرف العنب وشجرة الزيتون
دالين : التفاخر والغرور
دارا : الشجاعة
ديجا : أصل خديجه ويعني المولودة قبل موعدها
دجي : ظلام الليل وسواده .
دهر : الزمن
دالية : العنب و الارض
دعاء : من التوجه والتضرع إلى الله وطلب الأمنيات
دانية : قريبة
دليلة : الطريقة الواضحة والبرهان الواضح
 داجنة : الأليفه المرحة ذات الروح الجميله
درة : اللؤلؤة العظيمة وبعض الناس يلقبون طائر الببغاء بالدرة ويتم نطقه بضم الدال
ديزي : نوع من انواع الزهور المعروفه والمنتشره كثيرا على مستوى العالم وفي اللغه اليونانيه يعني اللؤلؤ
ديرين: النعمة من الله أو الهدية والعطية والهبة
داريا: الملكي والمالك أو الثرية والغنية
داريلا: الحبيبة أو المحبوبة
در: جمع درة وهو اللؤلؤة
ديم : المطر الدائم في سكون
داشا : النور والضياء
 دينالي: المرأة العظيمة
ديانة : العبادة والدين والطاعة
دوركا : هبة الله
داليا  : معناه طرف العنب وشجرة الزيتون
دالين : التفاخر والغرور
دارا : الشجاعة
ديجا : أصل خديجه ويعني المولودة قبل موعدها
دجي : ظلام الليل وسواده .
دهر : الزمن
دالية : العنب و الارض
دعاء : من التوجه والتضرع إلى الله وطلب الأمنيات
دانية : قريبة
دليلة : الطريقة الواضحة والبرهان الواضح
 داجنة : الأليفه المرحة ذات الروح الجميله
درة : اللؤلؤة العظيمة وبعض الناس يلقبون طائر الببغاء بالدرة ويتم نطقه بضم الدال
ديزي : نوع من انواع الزهور المعروفه والمنتشره كثيرا على مستوى العالم وفي اللغه اليونانيه يعني اللؤلؤ
ديرين: النعمة من الله أو الهدية والعطية والهبة
داريا: الملكي والمالك أو الثرية والغنية
داريلا: الحبيبة أو المحبوبة
در: جمع درة وهو اللؤلؤة
 دينالي: المرأة العظيمة
ديانة : العبادة والدين والطاعة
دوركا : هبة الله
ديم : المطر الدائم في سكون
داشا : النور والضياء

 

هي 

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