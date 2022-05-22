أغنى زوجين في بريطانيا .. كم بلغت ثروتهما ؟

الوكيل الإخباري- أصبح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أول سياسي يدخل قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء، بعد أسابيع من إثارة الترتيبات الضريبية لعائلته الجدل ووسط أزمة غلاء المعيشة.



ودخل سوناك وزوجته الهندية أكشاتا مورتي، القائمة السنوية لأول مرة بثروتهما المشتركة البالغة 730 مليون جنيه إسترليني (911 مليون دولار) " 645 مليون و899 الف أردني".



ويعتقد أن الجزء الأكبر من ثروتهم يأتي من حصة مورتي في شركة والدها Infosys لخدمات تكنولوجيا المعلومات، البالغة 690 مليون جنيه إسترليني، ولكن كان لدى سوناك أيضا مهنة مربحة للغاية في مجال التمويل قبل دخول السياسة في عام 2015.



ويأتي إدراج سوناك في القائمة بعد شهر من الكشف عن أن زوجته كانت محمية من دفع ضرائب على الأرباح الأجنبية إلى وزارة الخزانة التي يترأسها بعد أن ادعت ما يسمى بوضع "غير موطن non-domiciled".





وقبل أيام، حذر ريشي سوناك، من أن الوضع الاقتصادي خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.

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روسيا اليوم



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