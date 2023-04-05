الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

50 % ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

صور وفيديو تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الأربعاء، 05-04-2023 09:50 ص

أمريكا تعيد وحش الأرض إلى المكسيك

image (1)


الوكيل الإخباري - استعادت المكسيك من الولايات المتحدة تمثالاً حجرياً عملاقاً يُعرف باسم «وحش الأرض» يعود تاريخه إلى حضارة الأولمك. 

اضافة اعلان

 

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في بيان إن التمثال المنحوت بشكل متقن يزن أكثر من طن ويبلغ ارتفاعه حوالي ستة أقدام (1.8 متر) وعرضه خمسة أقدام (1.5 متر).


وكتب وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، على «تويتر»: «قنصلنا خورخي أيلاس في نيويورك أكد لي أن قطعة أولمك الأكثر طلباً في المكسيك قد تم استردادها وهي على وشك العودة إلى الوطن، حيث لم يكن يجب نقلها مطلقاً». وسبقت حضارة الأولمك حضارة المايا والأزتيك، وكان حرفيوها معروفين بصنع رؤوس حجرية ضخمة وتماثيل وألواح عمودية. 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3673313-74775188-2560-1440-768x432

بولندا.. خطأ سائق دراجات في بركة يؤدي لحادث كارثي - فيديو

WhatsApp-Image-2023-04-04-at-8.42.17-PM

بالفيديو.. جريان شلالات عقبة المحمدية في السعودية

Fs7DlneXwAEx1Jc

أمطار الخير تهطل على الحرم المكي فجر اليوم -فيديو

66312

شاهد شاب يعقد قرانه على فتاة في مطاف الحرم المكي

48472Image1-775x445_d

استدعاء رجال الإطفاء في براغ لإخماد 'حريق في مقطع فيديو'

emarat-news_2023-04-04_23-29-34_241011

عن عمر 110 أعوام.. وفاة أكبر معمر في النمسا

أخبار متعلقة
image

سائق شاحنة يصدم طائرة في مطار بالمكسيك -فيديو

Balloon_02

شاهد نيران تشتعل داخل منطاد بالهواء تلتهم سائحا في المكسيك