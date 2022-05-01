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الأحد، 01-05-2022 04:59 م

أوكراني يحول حطام مقاتلة روسية إلى سلاسل مفاتيح

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الوكيل الإخباري - حول رجل أعمال أوكراني بقايا حطام طائرة مقاتلة روسية إلى سلاسل مفاتيح تذكارية، ليبيعها خارج أوكرانيا بهدف دعم المجهود الحربي.

وقال مؤسس شركة درونز فور يوكرين، يوري فيسوفن: "قيل لي إنه لن يمنحني أحد ألف دولار مقابل هذه القطعة المعدنية"، مضيفاً "استيقظت صباحاً لأكتشف أنه تم جمع ما بين 20 إلى 30 ألف دولار بالفعل".

وبحسب المعلومات، فقد أفاد الجيش الأوكراني مسبقاً بأنه أسقط الطائرة، وهي قاذفة قنابل تكتيكية روسية بمقعدين من طراز سوخوي-34، فوق بلدة بوروديانكا الواقعة شمال غربي كييف في أوائل آذار، عندما كانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المنطقة.

وفي هذا الإطار، فقد طلب بعد فيسوفن من المدافعين عن شرق أوكرانيا الحصول على بعض الحطام المتناثر فوق الأراضي الزراعية، وذلك بعد انسحاب القوات الروسية للتركيز في العمليات العسكرية في المنطقة.

أما بالنسبة لسلسلة المفاتيح لدى شركة فيسوفن، فهي عبارة عن قطعة مستطيلة يبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات، ويتم تشكيلها وصقلها والطباعة عليها بمعلومات حول الطائرة مع عبارة "شكرا لك" للمشتري. وفي كل قطعة مستطيلة ثقب لإدخال حلقة مفاتيح، وعليها رقم تسلسلي فريد.

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LBC

 




 

 


 

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