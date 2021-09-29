الرئيس الكوري يقترح حظر تناول لحوم الكلاب

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن نحو 50 مجموعة مدنية رحبت باقتراح صدر عن الرئيس مون جيه إن، يقضي بفرض حظر على تناول لحوم الكلاب.

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وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد صرح يوم الاثنين بأن حكومته قد تضطر إلى النظر في حظر تناول لحوم الكلاب على خلفية، نقاش يدور بشأن الممارسات المثيرة للجدل، وكذلك الوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.

وعقدت الجمعية الكورية لحماية الحيوان مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا في سيئول للتعبير عن دعمها لتصريحات مون ورغبته في تحقيق نتائج ملموسة فورية.



وقالت المجموعات المدنية الكورية بهذا الشأن: "لم يعد من الممكن تأجيل الحظر الذي طال انتظاره لأكل لحوم الكلاب على الرغم من اعتراضات عدد قليل من أصحاب مزارع الكلاب"، فيما دعت كلا من الحكومة والبرلمان الكورية إلى اتخاذ إجراءات عملية في أقرب وقت ممكن.



وقدم الرئيس الكوري الجنوبي اقتراحه الأخير فيما كان رئيس الوزراء كيم بو كيوم يطلعه على خطة الحكومة الكورية لتحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة المهجورة.



ويدور جدال حاد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها.



المصدر - لبنان 24

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