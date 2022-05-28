السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 04:08 م

السعودية تُضيف صور الإبل ضمن صفحات جواز السفر الجديد .. شاهد

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الوكيل الإخباري-قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بإضافة صور الإبل على جوازات السفر السعودية الجديدة، وذلك احتفاءً بالتراث السعودي.

ونشر نادي الإبل، صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة السعودية.

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واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، قائلا: "نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله".

 


 


 

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