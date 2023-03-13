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الإثنين، 13-03-2023 04:15 م

الكلب الإنفلوسر الأكثر شهرة في العالم - صور

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الوكيل الإخباري - تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة إلى منصات لتحقيق الشهرة خلال وقت قياسي، ولم يعد الأمر يقتصر على المؤثرين من البشر، حيث باتت بعض الحيوانات تزاحمهم على هذه المنصات، ومن بينها كلب بريطاني يملك أكثر من مليون متابع على مواقع التواصل المختلفة.

ويبلغ الكلب بوغي سمولز من العمر 8 سنوات ويعيش في مدينة كنت وهو أحد أكثر المؤثرين شهرة في المملكة المتحدة.

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ووفقاً لموقع ميترو البريطاني، كان دخول بوغي إلى عالم الشهرة مجرد صدفة، كما أوضح مالكاه نك إتريدج وشارلي أوسمان، وعندما حصل نك على الكلب بعمر ثمانية أسابيع في عام 2014، سارع لنشر صور صديقه الجديد على قنواته الاجتماعية الخاصة.

 

ويقول نك: "قررت إنشاء صفحة على فيسبوك وحساب إنستغرام لبوغي، كنت أنوي استخدام الحسابات كألبوم صور فقط لأستعيد ذكرياته. لم أتوقع أن يأتي أي شيء منها".

وبعد ذلك، سجل نك مقطع فيديو لكلبه الصغير وهو يخرج من أسفل المكتب. وأرفقه بتعليق "كيف تسلل كلبك إلى العمل". وحمل المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية على فيسبوك قبل النوم ونسي أمره.


وعندما استيقظ نك، فوجئ بأن الفيديو حصل على ملايين المشاهدات، وكان لديه عشرات الآلاف من المتابعين الجدد، الذين تابعوا أيضاً حساب بوغي على إنستغرام. وفي الشهر نفسه، حصدت سبعة مقاطع فيديو لبوغي ما يزيد عن أربعة ملايين مشاهدة.

 

 


 



 


 

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