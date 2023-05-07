انسداد الأذن في الطائرة.. شاهد ممرضة تكشف حيلة ذكية

الوكيل الإخباري - يشعر بعض المسافرين على متن الطائرات بانسداد في الأذن مترافق مع شعور بالضغط، خاصة في حال كانت الرحلة طويلة، مما يشكل لهم انزعاجا وقلقا.

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ويقول خبراء إن انسداد الأذنين يعود إلى تغير ضغط الهواء داخل الطائرة، وبالتالي يحدث فرقا في الضغط بين الأذن الوسطى والخارجية.



هذا الفرق في الضغط يسبب “طنينا مزعجا” في الأذن الوسطى، يعرف باسم (Barotrauma).



وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ممرضة تنشر فيديوهات توعوية على منصة تيك توك كشفت “حيلة ذكية” للتغلب على مشكلة انسداد الأذنين، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط.



وأوضحت الممرضة شارلوت ستانلي أن الأكواب البلاستيكية والمناشف الورقية يمكن أن تكون حلا أفضل مقارنة مع التثاؤب أو مضغ العلكة.



والحيلة، التي حصدت أكثر من 66 ألف إعجاب على تيك توك، تقضي بوضع مناشف ورقية ساخنة داخل كوبين بلاستيكيين. وبعد ذلك، تتم تغطية الأذنين بالكوبين.



وذكرت ستانلي: “حين ستطلب من مضيفة الطيران كوبين من البلاستيك مع مناشف ورقية ساخنة.. صدقني ستعرف المضيفة بالضبط ما تريد أن تقوم به”.



وأبرزت الممرضة أن البخار يساعد على استقرار الضغط في الأذن الوسطى، مشيرة إلى أن الحيلة صالحة للأطفال والبالغين.

سكاي نيوز

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