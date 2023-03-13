انقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة في السعودية

الوكيل الإخباري - نجح فريق طبي في محافظة الطائف بالسعودية في إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وتم إجراء عملية له بالمنظار تكللت بالنجاح.

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وأوضح مجمع الملك فيصل الطبي عبر حسابه في "تويتر"، أنه استقبل حالة طفل في وضع صحي حرج يعاني من ضيق في التنفس مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية التي كشفت وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.



وقال الفريق المعالج للحالة إنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته ثم متابعته في قسم التنويم من قبل الفرق التمريضية حتى استقرت الحالة وخرج من المستشفى.

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