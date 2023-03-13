الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب محليا.. و38.4 دينارا سعر الغرام عيار 21

تعرّف على الأسباب التي أبقت الدينار الأردني قوياً بوجه الأزمات الاقتصادية

الذهب يرتفع عالمياً

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف دهساً في العقبة

تجارة الأردن: عروض على نحو 60% من المواد الأساسية قبيل رمضان

السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي في أقل من أسبوع في باخموت

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 13-03-2023 07:21 ص

انقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة في السعودية

وو


الوكيل الإخباري - نجح فريق طبي في محافظة الطائف بالسعودية في إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وتم إجراء عملية له بالمنظار تكللت بالنجاح.

اضافة اعلان


وأوضح مجمع الملك فيصل الطبي عبر حسابه في "تويتر"، أنه استقبل حالة طفل في وضع صحي حرج يعاني من ضيق في التنفس مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية التي كشفت وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.


وقال الفريق المعالج للحالة إنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته ثم متابعته في قسم التنويم من قبل الفرق التمريضية حتى استقرت الحالة وخرج من المستشفى.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
50054_4_1678569441

رجل بريطاني يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته.. هذه قصته

طرطوس

ظهور جسم غريب بسماء مدينة طرطوس في سوريا - فيديو

1212

قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا

هل-يجلب-المال-السعادة؟-استنتاجان-كبيران-قد-يحلان-اللغز

هل يجلب المال السعادة؟.. استنتاجان كبيران قد يحلان اللغز

dinosaure-1

مزاد مرتقب في سويسرا على هيكل عظمي لديناصور 'تي-ريكس' - صورة

2021_4_6_2_23_38_366

كيف نستعد لشهر رمضان؟

أخبار متعلقة
TTTTT

مادة 'المعجزة' جديد اكتشاف العلماء

مكافحة_الجراد_الصحراوي

شاهد.. بدء موسم بيع الجراد في السعودية

de1785c4-3e1b-4085-ba76-4f89122c4b3f-768x432

فيديو.. ضبط أم شجعت رضيعها على التدخين في استراليا

medium_2023-02-27-f337d4534d

فيديو.. تصرف غريب من مواطن سعودي أثناء احتراق سيارته

0540eff7-ضبع

قد يعاقب بغرامة مليونية.. القبض على سعودي بحوزته 'ضبع'

19-02-23-763567295

شاهد لحظة احتراق مركبة في السعودية