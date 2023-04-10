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الإثنين، 10-04-2023 10:05 ص

بيرو توقف مزاداً على قطع أثرية لحضارة تشانكاي في كندا

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الوكيل الإخباري - أوقفت البيرو مزاداً إلكترونياً طرحت خلاله شركة كندية للبيع 20 قطعة أثرية من حضارة تشانكاي العائدة للعصر ما قبل الإسباني.

وجاء في البيان أن «سفارة البيرو في كندا والقنصلية العامة في تورنتو، في إطار جهد مشترك، أنهتا مزاداً افتراضياً على عشرين قطعة من الأصول الثقافية من حضارة تشانكاي العائدة للحقبة ما قبل الإسبانية والتي تعد جزءاً من التراث الثقافي للبيرو». ومن بين العناصر التي طرحت للبيع، قلادة من البذور.

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وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة هذه القطع إلى البيرو.

 

البيان 

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