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الخميس، 16-06-2022 12:10 م

تعيش مع مالكها في سيارة.. قصة إنقاذ 47 قطة من الحرارة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-عثر في ولاية مينيسوتا الأميركية على 47 قطة تعيش في سيارة واحدة مع مالكها، بجو ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية.

وقال عاملون في مجال رعاية الحيوانات إنه تم إنقاذ 47 قطة من مركبة كانت متوقفة في درجات حرارة مرتفعة، مع مالكها الذي رفض التخلي عنها رغم أنه أصبح مؤخراً بلا مأوى.

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وارتفعت درجات الحرارة في المنطقة إلى 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت) يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تم فيه إنقاذ القطط، علماً أن الحرارة داخل حجرة السيارة كانت أعلى بكثير.

 

وقال المحقق في جمعية الرفق بالحيوان، آشلي بوداس، لوكالة "أسوشيتد برس": سمح لنا مالكها بالمساعدة، مضيفاً أنه بعد فحص ومعالجة القطط البالغ عددها 47، سيتم تعقيمها وإتاحتها للتبني.


سكاي نيوز

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