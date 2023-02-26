حشرات تُهاجم السيارات في دولة عربيّة وتتسبب بحوادث قاتلة - صور

الوكيل الإخباري - هاجمت أسراب هائلة من حشرة تشبه البعوض السيارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر ما أدى لتعريض المواطنين وقادة هذه السيارات للخطر.



وفوجئ قادة السيارات بأسراب من هذه الحشرات تهاجم الزجاج الأمامي لسياراتهم وتحجب الرؤية عنهم كما هاجمت المرايا العاكسة وحجبت عنهم رؤية السيارات المجاورة .

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وكشف الدكتور مصطفى سليمان أستاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية أن الحشرات هي "الهاموش" وتنمو في البرك والمستنقعات وتتكاثر بصورة كبيرة وبالآلاف وتسمى في بعض المناطق بالدودة الدموية لأن لونها يشبه لون الدم.



وأضاف أن أسراب الهاموش تتجه وبسرعة كبيرة للطرق السريعة، حيث تنجذب نحو أضواء السيارات المبهرة، خاصة بعد تحسن حالة الطقس، مشيرا إلى أن خطورة هذه الحشرات تكمن في أنها تلتصق بزجاج السيارات وتحجب الرؤية ما قد يؤدي لحوادث قاتلة.

وقال إن حركة أسراب الهاموش تكون ضعيفة خلال النهار، لكنها تنشط خلال المساء، وتتزاحم على الزجاج وفوانيس الإضاءة والمرايا العاكسة للسيارات الأمر الذي يؤدي لصعوبة الحركة تماما بعد حجب الرؤية والأنوار .



وكشف أن خطورتها على الطرق السريعة تكمن كذلك في تراكمها على أعمدة الإنارة ما يجعلها تحول الطرق إلى ظلام دامس يعيق حركة المرور ويؤدي لحوادث قاتلة، مؤكدا أنها تظهر بصورة كبيرة في المناطق التي تحتوى على برك ومستنقعات وحشائش حيث تتوطن وتتكاثر وتنمو.









لبنان 24