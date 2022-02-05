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السبت، 05-02-2022 10:26 ص

راكب سعودي يتسبب في عودة طائرة لمطار القاهرة بعد الإقلاع بـ 25 دقيقة

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الوكيل الإخباري - عادت طائرة تابعة لشركة "طيران ناس" السعودية إلى مطار العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد 25 دقيقة على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة راكب سعودي.

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وذكر تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي، أن قائد طائرة إحدى الشركات الخاصة المتجهة صباح الخميس، من مطار القاهرة إلى الدمام اضطر  للعودة مرة أخرى للمطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه لإنقاذ حياة راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة."

وأضاف التقرير أن الراكب السعودي "تم نقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعدها الأصلي".

وتابع التقرير: "صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد رحلة "فلاي ناس" رقم 895 والمتجهة إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي "نواف . م" مواليد 1986 حيث أصيب بأزمة مرضية مفاجئة وتم السماح للطائرة بالعودة وتم إنزال الراكب من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير حوالي ساعتين عن موعد الإقلاع الأصلي من مطار القاهرة".

البيان 

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