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الأحد، 19-02-2023 01:52 م

زلزال تركيا.. هكذا شكرت قطة عاملاً أخرجها من تحت الانقاض - فيديو

ربربربر


الوكيل الإخباري - رغم مرور 13 يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب الحجر والبشر في تركيا وسوريا، فإن المآسي الإنسانية لم تتوقف.

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وبين الحين والآخر تنكشف حكايا جديدة من تحت الردم، إلا أن الغريب أن الكارثة لم توفّر حتى الحيوانات.


فقد تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر قطة وقد تمسكت بعامل إغاثة تركي أنقذها من تحت الأنقاض بعد أيام طويلة من الكارثة، دون أن يتضح مكان الواقعة.


وظهرت الهرّة وهي تجلس على كتف العامل رافضة تركه، وكأنها تعبّر له عن عظيم امتنانها لما فعل معها.

 

كما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للقطة وهي تجلس على كتف عامل الإنقاذ وتشم وجهه رافضة تركه، حتى قرر الأخير أمام تمسكها وتعلقها به تبنيها وأخذها للعيش معه.

 

 

 

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