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الأربعاء، 29-12-2021 11:45 ص

سنجاب صغير متعطش للدماء يصيب 18 شخصا في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - في واقعة مرعبة وغير متوقعة هجم سنجاب على سكان قرية صغيرة وهاج عليهم لمدة 48 ساعة وأدى إلى إصابة 18 شخصًا على الأقل، بسبب إصابته بمرض اسمه الكزاز، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي بسموم خطيرة تنتجها البكتيريا.

وسقط السنجاب في قبضة سلطات ويلز، ووصفوه بأنه «متعطش للدماء» بعد أن تسبب في رعب سكان قرية صغيرة حيث بدأ السنجاب في مهاجمة المتقاعدين والأطفال والحيوانات الأليفة في حدائقهم في قرية تسمى «باكلي» في «فلينتشير»، الأسبوع الماضي، وأصاب العشرات من السكان المحليين بجروح في أيديهم وخدوش مؤلمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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