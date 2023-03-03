سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها على عروس أخرى في دولة عربية

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة قيل إنها اقتحمت صحبة مجموعة من النساء حفل زفاف زوجها بينما كان يجلس إلى جوار زوجته الثانية.



ويبدو أن حفل الزفاف في واحدة من دول الخليج، لكن لم يتضح المكان بعد.

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ويرصد الفيديو رد فعل غريب للزوجة الأولى، حيث دخلت صحبة مجموعة من السيدات إلى القاعة وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة على أنغام أغنية خليجية.

وتدخل العروس في هستيريا ضحك، بينما يجلس العريس مذهولا من الموقف.



وتداول نشطاء الفيديو مرفقا بتعليق: "مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها زوجها"، بينما قال آخرون إن مجموعة السيدات هن صديقات العروس وقد نظمن الرقصة للاحتفال معها، وليست زوجة العريس الأولى.