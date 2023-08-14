شاهد امرأة تركية تعتدي على رجل مسن في إسطنبول

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اعتداء امرأة على مسن، بمساعدة شخص آخر.



وكانت تلك المرأة تردد: إرجع لديرتك، فيما رفض ذلك المسن الرد عليها ، وفضل إلتزام الصمت، والمضي بعيدا.



وجاءت التعليقات غاضبة من تصرف تلك المرأة، واصفين الموقف بالعنصري، وأن مثل هذه التصرفات العدوانية، تجعل تركيا ليست وجهة سياحية مفضلة.

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pic.twitter.com/uyGl12gpSX هذه المرة امرأة تركية تعتدي على مسن، يُقال أنّه عربي، في ظل تنامي ظاهرة العنصرية ضد الأجانب في تركيا #Turkey August 10, 2023

هتون