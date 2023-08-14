الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الإثنين، 14-08-2023 01:26 م

شاهد امرأة تركية تعتدي على رجل مسن في إسطنبول

000-1-768x432


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اعتداء امرأة على مسن، بمساعدة شخص آخر.

وكانت تلك المرأة تردد: إرجع لديرتك، فيما رفض ذلك المسن الرد عليها ، وفضل إلتزام الصمت، والمضي بعيدا.

وجاءت التعليقات غاضبة من تصرف تلك المرأة، واصفين الموقف بالعنصري، وأن مثل هذه التصرفات العدوانية، تجعل تركيا ليست وجهة سياحية مفضلة.

اضافة اعلان

 

 

هتون 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1212121

أمريكا.. طائرة مسيّرة تصطاد لصا في 'أغرب موقع ممكن' - فيديو

image

تماسيح تثير رعب الأهالي في إندونيسيا - فيديو

12-03-26-146731811

شاهد مقطع يحبس الأنفاس لـ طفلة تقود السيارة بمفردها في احدى الدول

كطكطك

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي سيارتك من أشعة الشمس؟

851644db-a364-42a3-9fe0-eb5e0ae467a2-768x432

شاهد فتاة توثق لحظة مشاركتها في كسوة الكعبة المشرفة

manga

شاهد طفلة هندية تعرضت لهجوم بقرة بعد محاولتها المزاح معها

أخبار متعلقة
بدر

جريمة بشعة تهز دولة عربية.. وشهود عيان يروون التفاصيل

ت

طالبة تبعث برسالة نصية لمعلمتها بعد 12 عاما لتعاتبها على ضربها لها والرد كان صادما

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

شاهد بالفيديو.. الموت يباغت معلما يمنيا أثناء تناوله وجبة الإفطار

64b7da7f42360423f61b3e33

مشهد في غاية الجمال.. مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم - فيديو