شاهد امرأة تركية تعتدي على رجل مسن في إسطنبول

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اعتداء امرأة على مسن، بمساعدة شخص آخر.
وكانت تلك المرأة تردد: إرجع لديرتك، فيما رفض ذلك المسن الرد عليها ، وفضل إلتزام الصمت، والمضي بعيدا.
وجاءت التعليقات غاضبة من تصرف تلك المرأة، واصفين الموقف بالعنصري، وأن مثل هذه التصرفات العدوانية، تجعل تركيا ليست وجهة سياحية مفضلة.
هذه المرة امرأة تركية تعتدي على مسن، يُقال أنّه عربي، في ظل تنامي ظاهرة العنصرية ضد الأجانب في تركيا #Turkey pic.twitter.com/uyGl12gpSX— Fadi فادي (@fadi0bed) August 10, 2023
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