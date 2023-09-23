شاهد شاب إماراتي يتعرض لاعتداء من بائع تركي أثناء بث مباشر على التيك توك

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء على شاب إماراتي في تركيا، وذلك أثناء بث مباشر له على تطبيق التيك توك.

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وكان الشاب يقوم ببث مباشر على تطبيق التيك توك، أثناء تواجده في محل عطور، حيث كان يقوم بتجربة أحد المنتجات، ويستعرض أسعارها، ولكن فجأة اعتدى عليه البائع.

الاماراتي صقر الشحي يتعرض للاعتداء من بائع تركي اثناء بث لايف في تيك توك pic.twitter.com/SxlbWZIzKV September 21, 2023

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