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السبت، 23-09-2023 10:14 ص

شاهد شاب إماراتي يتعرض لاعتداء من بائع تركي أثناء بث مباشر على التيك توك

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء على شاب إماراتي في تركيا، وذلك أثناء بث مباشر له على تطبيق التيك توك.

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وكان الشاب يقوم ببث مباشر على تطبيق التيك توك، أثناء تواجده في محل عطور، حيث كان يقوم بتجربة أحد المنتجات، ويستعرض أسعارها، ولكن فجأة اعتدى عليه البائع.

 

 

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