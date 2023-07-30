الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 01:43 م

شاهد ما حدث لعامل توصيل حين خالف التعليمات في احدى الدول

فلفلفلفل


الوكيل الإخباري - "اترك الطرود خارج سور حديقة المنزل"، لكن عامل التوصيل الطيب خالف تلك التعليمات، حين أصر على وضع الصندوق داخل السور، ثم ندم بعدما فوجئ بما حدث.

وحسب موقع "يوني لاد" للأخبار الطريفة، نشر مستخدم "تيك توك" كولياكان كينيلز فيديو قصيرًا، يظهر عامل توصل بإحدى الشركات الشهيرة، وهو يقف أمام سور الحديقة الحديدي، ويدخل صندوق طرود، ويحاول بيده الأخرى أن يضع الصندوق على الأرض برفق، خشية تحطم ما بداخله.

وفي اللحظة التالية، فوجئ العامل الطيب بكلبين ضخمين شرسين، وقد انتزع أحدهما الطرد من يده، وأسقطه أرضًا، وفي ثوانٍ فكك الكلبان الطرد، وراحا يعبثان بالصندوق، وكأنما يلعبان به، فيما غادر عامل التوصيل مذهولاً، وهو يبدي ندمه لأنه لم يتبع التعليمات، لكنه سعيد لأن الكلب لم يغرس أنيابه في يده.

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وحقق الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في أسبوعين، وأكثر من 3.700 تعليق على موقع "يوتيوب".

 

 

 

 

 

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