الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

نشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الإثنين، 25-01-2021 11:02 ص

شرطة دبي تفك لغز اختفاء عامل بعد العثور على عظامه في بالوعة صرف صحي

801


الوكيل الاخباري - كشف الرائد خبير راشد بن هزيم رئيس قسم التصوير الجنائي بإدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي عضو مجموعة الفرق التخصصية بإدارة مسرح الجريمة أن فرق مسرح الجريمة تحت الماء تمكنت من فك لغز اختفاء عامل بعد العثور على عظامه في بالوعة صرف صحي وإجراء فحص الحمض النووي والتعرف عليه، منوهاً بأنه تم استخدام جهاز استشعار الآثار الآدمية ومنخول خاص لاستخراج العظام من الطمي.

اضافة اعلان

وقال الرائد بن هزيم لـ«البيان» إن تفاصيل الواقعة تشير إلى تلقي بلاغ من مشرف عمال في إحدى الشركات العاملة في الصرف الصحي في دبي بوجود رائحة نتنة تخرج من إحدى البالوعات، وعلى الفور انتقل فريق خاص من إدارة مسرح الجريمة المعني بمسرح الجريمة تحت الماء، وقام أحد أفراد الفريق بالنزول إلى البالوعة واستطلاع الأمر وتبين وجود عظام بشرية في أسفل البالوعة ممزوجة بالطين، وبالفعل تم استخدام منخول خاص لاستخلاص العظام من الطين، الذي كان يتركز في الأسفل.


وأضاف الرائد بن هزيم أنه تم الاستعانة بمعدات خاصة، للقيام بالمهمة وكتابة تقرير وصف بالحالة وما إذا كانت هناك أي ظواهر لوجود شبهة جنائية، لافتاً إلى أن فرق البحث والتحري بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عكفت على التعرف على ملابسات الحادث عبر أقوال العاملين في الشركة، والذين أكدوا أن العامل آسيوي الجنسية متغيب منذ أيام وأنه قام بالنزول إلى البالوعة لتنظيفها بسبب وجود انسداد، ولم يستأذن مشرف الموقع يومها وبعدها اختفى، وظن المشرف أنه غادر المكان، حيث تبين أنه انحشر في البالوعة، كما تسببت الغازات السامة المنبعثة في اختناقه وصعوبة خروجه مرة أخرى.


وأشار الرائد بن هزيم إلى أنه تم التعرف عل هوية المتوفي عبر تحليل الحمض النووي، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، منوهاً بأن فرق مسرح الجريمة يتدربون على الرؤية في الحالات الصعبة، والحفاظ على التوازن تحت الماء في ظل وجود شوائب يصعب معها الرؤية ووجود غازات سامة في بعض الأماكن.

ولفت الرائد خبير راشد بن هزيم رئيس قسم التصوير الجنائي بإدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي إلى أنه ضمن المشاريع التطويرية لفرق مسرح الجريمة تحت الماء اعتماد ساعات ذكية مزودة بجرس إنذار لحماية الغواصين في مختلف البيئات، تقوم بإصدار إشارات ضوئية وصوتية في حالة تخطى الزمن والعمق، وفي حالة قرب نفاد أجهزة التنفس، إضافة إلى اعتماد وجود فرق مساندة للفرق العاملة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
121-135037-diplomatic-move-botswana-angola-number-elephants-2

لهذا السبب يتعقبون الفيلة بالأقمار الصناعية

1920_newborn

حالة نادرة.. سيدة تَلد رضيعة لديها أسنان في مصر- صور

بيل جيتس

بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا.. صورة

Trump-1329-1606865505

هكذا أمضى ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق لأمريكا - صور وفيديو

600c970c4c59b742b24dec6b

مصر.. وفاة أقدم محفظ قرآن بمحافظة المنوفية متأثرا بكورونا

200319_wn_longman_641_hpMain_16x9_992

12 جراح و 15 ساعة..أول عملية لزرع كتفين وذراعين في العالم

أخبار متعلقة
h36_5

دبي .. تسلَّم سيارة حديثة من معرض لتجربتها ثم وقعت المفاجأة !

DubaishoppingFestival850

جوائز دبي للتسوق .. سيارة بـ6 مليون درهم و 25 كغم ذهب