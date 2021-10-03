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الأحد، 03-10-2021 12:59 م

قمر اصطناعي يلتقط أول صورة قريبة لكوكب عطارد - صور

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الوكيل الإخباري - التقط القمر الاصطناعي "بيبي كولومبو" المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مئتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية يوم السبت.

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والتقطت كاميرات المركبة صوراً بالأبيض والأسود خلال تحليقها فوق عطارد، ولكن بعدما وصل إلى الجانب الليلي من الكوكب، لم تكن الظروف "مثالية" لالتقاط الصور مباشرة من النقطة الأقرب (199 كيلومتراً) ، وكانت أقرب الصور التي نجح في التقاطها من مسافة نحو 1000 كيلومتر، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

وتظهر في هذه الصور حفر ارتطام كبيرة على السطح تكونت بفعل انصباب حمم بركانية ضخمة قبل مليارات السنين.

 


 


المصدر - البيان 

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