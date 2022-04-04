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الإثنين، 04-04-2022 09:49 ص

ليبيريا..أمانة شاب تغير مسار حياته 'مكافآت ومنحة دراسية'

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الوكيل الإخباري - قد تكون قصة الشاب الليبيري، إيمانويل تولو، من أغرب قصص العصر الحديث، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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فالشاب البالغ من العمر 19 عاماً، يبدو مختلفاً في فصله المليء بالتلاميذ الذين تقل أعمارهم عنه بنحو ست سنوات. لكن الشاب، الذي كان قد توقف عن الدراسة من المرحلة الابتدائية في السابق، سعيد الآن.

في العام الماضي، كان تولو يكافح من أجل كسب لقمة العيش كسائق دراجة نارية لنقل الركاب بالأجرة، عندما وجد مبلغاً قدره 50 ألف دولار أمريكي، في كيس بلاستيكي على جانب الطريق.

وكان بإمكانه بسهولة الاستيلاء على هذه الكمية من الأموال التي كان من شأنها أن تغير حياته، لكنه أعطاها لعمته لتحافظ عليها. وعندما طلب المالك الشرعي المساعدة في العثور على النقود عبر الإذاعة الوطنية، أعادها إيمانويل.

فقد سلمه الرئيس الليبيري، جورج ويا، مبلغ 10 آلاف دولار، كما قدم له مالك وسائل إعلام محلية نقوداً، تم جمع بعضها من المشاهدين والمستمعين. أما صاحب المال الذي تم العثور عليه فقد تبرع له ببضائع قيمتها 1500 دولار.

علاوة على ذلك قررت إحدى الكليات في الولايات المتحدة تقديم منحة دراسية كاملة له بمجرد إكمال تعليمه الثانوي، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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