معرض صور للأميرة ديانا يطوف 3 مدن أمريكية

الوكيل الإخباري - يبدأ في ديسمبر إطلاق معرض جديد يضم صورا للأميرة الراحلة ديانا في ثلاث مدن أمريكية.



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يعطي المعرض نظرة لديانا بعيني أنور حسين، أطول مصوري العائلة المالكة البريطانية خدمة، ونجليه زاك وسمير حسين، اللذين كانا مصورين أيضا. والتقط أنور حسين صورا لديانا منذ أن صارت شخصية عامة وحتى وفاتها في 1997.

قال زاك حسين الذي يروج للمعرض في سانتا مونيكا بكاليفورنيا "عليك أن تمشي وتمر برحلة مناسبة لكيفية تطور حياة ديانا من كونها مجرد فتاة خجولة وبريئة إلى أن تنتقل بعد ذلك إلى كونها أيقونة للموضة وناشطة إنسانية".



ويُمنح الزائرون هواتف وسماعات رأس حتى يتمكنوا من قراءة وسماع تعليقات حول أهمية كل صورة.



وقال زاك "تسمع مني ومن أخي القصص وراء الصور... ليس المعرض الذي تعتاد عليه بمجرد النظر إلى الصور على الحائط... إنه يحتوي على ذلك الشعور الأكثر وثائقية عنها".



يعود الفضل لأنور حسين إلى حد كبير في نقل وجهة نظر أكثر صراحة عن أفراد العائلة المالكة. وقال زاك إن والده برع في التقاط لمحات حقيقية عن شخصيات من كان يصورهم، ونصحه بفعل الشيء نفسه.



يبدأ زاك وسمير حسين المعرض في لوس أنجلوس وشيكاجو ونيويورك في الأول من ديسمبر.

المصدر - البيان

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