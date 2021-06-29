الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يفتتح سوقاً جديداً للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في المقابلين

تفاصيل جديدة حول مقتل طفل وتعنيف شقيقه على يد والديهما بالتبني

استقالة وزير الكهرباء العراقي بعد انقطاعات مستمرة في الكهرباء

تصريح صادر عن وزارة الشباب بشأن توقيف 8 من موظفيها بقضية فساد

الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب

السجن 6 سنوات وغرامة تتجاوز المليون دولار لمتهم بقضية متحف الآثار الأردني

مستوطنون ينصبون 20 بيتا متنقلا شرق بيت لحم

توقيف 8 موظفين تلاعبوا بالمحروقات

' اللجنة الملكية ' ستقدم توصياتها قبل تشرين الأول المقبل

محافظ العاصمة لـ الوكيل : ملتزمون بالإجراءات بعد تعديل ساعات الحظر الليلي

الثلاثاء، 29-06-2021 03:01 م

نصائح لعدم ظلم الآخرين والالتزام بالتواصل البشري

201808250216171617


الوكيل الإخباري - التصرفات السلبية والمؤذية لا تأتي من العدم، والشخص المتألم يترجم معاناته بردود فعل غير سليمة ومؤذية أحياناّ.

اضافة اعلان


محاولة إستيعاب الآخر وتلمس الخلفيات الكامنة وراء تصرفاته، يمكن أن تكشف لنا تجربته لتصحيح العلاقة، أو الإبتعاد عنه والإفادة من التجربة.

 

لا تبعد الناس عن حياتك
لا تريد السماح للشخص الغير مناسب أن يقترب منك، ويسبب لك الألم، لكن وجود البعض سيساعدك ويرفع من شأنك، ويذكرك أن البشر طيبون في أعماقهم.
لا تبعدهم عنك، ولا تعزل نفسك بسبب الإفتراض الخاطئ.

فهم أبعاد تصرفات الآخر
ردة الفعل الطبيعية لمن تعرض للأذى هي إبعاد الناس، لكن الذين يتصرفون بوقاحة أو بشكل سيء يحاولون غالباً حماية أنفسهم، والإساءة ليست موجهة لك مباشرة بسبب تجارب سيئة مروا بها.
لا يكرهونك فهم في حالة مزاجية سيئة، وتصرفاتهم هي مجرد ردة فعل على معاناتهم.

يوجد بالفعل أناس طيبون في عالمك
هناك شخص واحد على الأقل في حياتك ستفعل المستحيل لحمايته، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور عليه، وفي الإنتظار لا تفترض أنك أفضل حالًا بمفردك، وتحتاج فقط للعثور على من يستحق وقتك واهتمامك.

تأكد من نوعية الأشخاص في حياتك
أنت مسؤول عن نوعية الأشخاص الموجودين في حياتك، ولست مضطراً لمصادقة من يحبطك، ويمكنك الإبتعاد عنهم والعثور على أصدقاء جدد يهتمون بك، ويقدّرون معنى الصداقة الحقيقية.

لست مثالياً
نعم، لست مثالياً، وصحيح أن هناك من لا يستحق إهتمامك، ولكن هناك أشخاص آخرون هم في الغالب جيدون، لكنهم ارتكبوا بعض الأخطاء.
لا تكن قاسياً جداً على أحبائك، الذين يبذلون قصارى جهدهم عادةً ويعاملونك بلطف وإحترام.
الإنسان معرض للخطأ وأنت أيضاً، لذلك لا تخف ممن ارتكب خطأ صغيراً مرة واحدة فقط.

الإتصال البشري أمر حيوي
لن تتوافق مع الجميع ولن تجعل الجميع سعداء، ولكن عندما تجد أشخاصاً يفهمونك تأكد من إعلامهم كم يعنون لك، وتأكد من فهمهم لأهميتها وكن منفتحاً على التواصل مع الآخر.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
909329350641180

'غزال' يتسبب بغرامة كبيرة لرجلين خرقا الحظر في استراليا

1019_1015_iStock_29544202_LARGE-xlarge-medium

حادثة غريبة في امريكا .. صدم سيارتها وترك لها اغرب هدية

85421b36-4fcd-433c-8a49-b06b97fd9695-scaled

تمساح يساعد مجموعة طيور على عبور الطريق أمام السيارات في فلوريدا الأميركية - فيديو

173-201739-coronavirus-around-world-longest-hit_700x400

زوجته أعدت مراسم دفنه 5 مرات في بريطانيا .. قصة أطول إصابة بكورونا في العالم

merlin_36339334_83f2c287-d3ee-4332-91ad-d1d623e616de-superJumbo

رجل أعمال سعودي يعرض شقته بنيويورك للبيع كأغلى العقارات بالولايات المتحدة

shutterstock_647526577

"تلقح واحصل على شقة"... روسيا تقدم عروضا مغرية لمواطنيها لأخذ اللقاح