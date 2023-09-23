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السبت، 23-09-2023 10:48 ص

وفاة متسلق إثر سقوطه من ارتفاع 150 مترا من جبل بألمانيا

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الوكيل الإخباري - توفي متسلق يبلغ من العمر 42 عاما إثر سقوطه في جبال الألب الألمانية يوم الخميس.

وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب ألمانيا، سقط يوم الخميس من ارتفاع يزيد عن 150 مترا على الجانب الشرقي للجبل.

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وكان الرجل يسافر مع اثنين من رفاقه على مسار بيرتشسجادن فيج فوق بحيرة كونيجسي.


وقالت الشرطة إن المتسلقين الثلاثة كانوا من ذوي الخبرة ومجهزين تجهيزا جيدا. ولكن ضلوا طريقهم ودخلوا في التضاريس المليئة بالعشب والصخور.

 

وعندما أدرك الثلاثي خطأهم وحاولوا التسلق مرة أخرى، تحركت صخرة كبيرة وسقط الرجل.


واتصل متسلقان آخران شهدا سقوط الرجل بخدمات الطوارئ، كما فعل رفيقا الرجل الذي سقط. ووصلت خدمة الإنقاذ الجبلية إلى مكان الحادث بمروحية إنقاذ، لكنها لم تتمكن إلا من التأكد من وفاة الرجل.


ونقل رفيقا الضحية والشاهدان جوا من مكان الحادث. وورد أن انتشال جثة الرجل كان عملية صعبة للغاية بسبب التضاريس.

 

البيان

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