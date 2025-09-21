الألعاب النارية تحول حفل زفاف في دمشق إلى كارثة - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حي المزة في دمشق حادثة مأساوية مساء السبت، حيث اشتعلت النار في سيارة خاصة متوقفة بمنطقة الماروتا سيتي إثر قذف عشوائي للألعاب النارية خلال حفل زفاف.

اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة النيران وهي تلتهم السيارة، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني السوري بسرعة لإخماد الحريق، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الآن.