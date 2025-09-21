الأحد 2025-09-21 10:56 ص
 

الألعاب النارية تحول حفل زفاف في دمشق إلى كارثة - فيديو

3625
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   شهد حي المزة في دمشق حادثة مأساوية مساء السبت، حيث اشتعلت النار في سيارة خاصة متوقفة بمنطقة الماروتا سيتي إثر قذف عشوائي للألعاب النارية خلال حفل زفاف.

اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة النيران وهي تلتهم السيارة، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني السوري بسرعة لإخماد الحريق، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الآن.

 

 

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة