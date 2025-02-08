الإنفلونزا تعصف بالولايات المتحدة .. الأكثر شدة منذ 15 عاما

الوكيل الإخباري- تشهد الولايات المتحدة موسمًا شديدًا للغاية من الفيروسات الشتوية، وتشير التقديرات إلى أنه الأكثر شدة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.



وكان أحد مؤشرات نشاط الإنفلونزا هو نسبة زيارات الأطباء لتلقي العلاج من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

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