الإنفلونزا تعصف بالولايات المتحدة .. الأكثر شدة منذ 15 عاما

وكان أحد مؤشرات نشاط الإنفلونزا هو نسبة زيارات الأطباء لتلقي العلاج من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.
ودفعت الإنفلونزا المسؤولين إلى إغلاق المدارس في بعض الولايات.
وأغلقت مدرسة "جودلي إندبندنت سكول ديستركت"، التي تضم 3,200 طالب بالقرب من فورت وورث بولاية تكساس الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام، بعدما غاب 650 طالبًا و60 موظفًا يوم الثلاثاء.
وقال جيف ميدور، وهو متحدث باسم المنطقة، إن الغالبية العظمى من المصابين هناك كانوا يعانون من الإنفلونزا، بالإضافة إلى التهاب الحلق، ووصف موسم الإنفلونزا بأنه الأسوأ الذي يمكنه تذكره.
وحتى الآن هذا الموسم، تشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض إلى إصابة ما لا يقل عن 24 مليون شخص بمرض الإنفلونزا، مع 310 آلاف حالة دخول للمستشفى و13 ألف حالة وفاة، من بينها 57 طفلًا على الأقل.
وبشكل تقليدي، يصل موسم الإنفلونزا إلى ذروته في شهر فبراير.
سكاي نيوز
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