الملك تشارلز يزور أكبر معمّرة في العالم - فيديو

كاترهام، المولودة في أغسطس 1909، أصبحت رسميًا الأكبر سنًا في العالم بعد وفاة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس في أبريل الماضي. وخلال لقائها بالملك، استذكرت لحظة تتويجه أميرًا لويلز عام 1969 في قلعة كارنارفون، قائلة له مازحة: "أتذكر عندما توّجتك والدتك، كانت جميع الفتيات مغرمات بك ويردن الزواج منك"، ليبادلها الملك الدعابة قائلاً: "هذا كل ما تبقى مني على أي حال."
ولطالما كانت كاترهام شخصية محببة للعائلة المالكة، حيث تلقت على مدار 17 عامًا بطاقات تهنئة سنوية من الملك تشارلز ووالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية. كما نُشرت صورتها عام 2023 على الحساب الرسمي للعائلة الملكية أثناء تسلّمها بطاقة عيد ميلادها الـ114.
وُلدت كاترهام في مقاطعة هامبشاير البريطانية، وعملت مربية في الهند قبل أن تعود إلى بلادها وتتزوج من الضابط البريطاني نورمان. عاش الزوجان في عدة مناطق حول العالم، منها سالزبوري، جبل طارق، وهونغ كونغ، وأنجبا ابنتين توفيتا قبلها.
عُرفت السيدة المعمرة بحيويتها، إذ قادت سيارتها حتى سن 97 عامًا، وواصلت ممارسة لعبة البريدج بعد المئة، كما نجت من الإصابة بفيروس كورونا عام 2020.
