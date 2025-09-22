باستخدام ChatGPT.. سيدة تحصد جائزة يانصيب في أمريكا

الوكيل الإخباري- في واقعة لافتة من ولاية فرجينيا الأميركية، فازت كاري إدواردز، المقيمة في بلدة ميدلوثيان، بجائزة كبرى في يانصيب "باوربول"، بعدما استعانت بـChatGPT لاختيار أرقام تذكرتها.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد طابقت الأرقام التي اقترحها الذكاء الاصطناعي أربعة من الأرقام الخمسة الأولى ورقم "باوربول"، لتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار، تضاعفت ثلاث مرات إلى 150 ألف دولار باستخدام خيار "باور بلاي".



إدواردز قالت إنها طلبت من ChatGPT بشكل عفوي أن يمنحها أرقامًا، وتفاجأت بعد يومين بإشعار الفوز. في البداية اعتقدت أن الأمر مجرد احتيال إلكتروني، حتى تأكدت من صحة الجائزة.