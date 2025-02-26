كوريا الجنوبية تسجل أول زيادة في عدد المواليد منذ 9 سنوات

الزيادة في عدد المواليد تعزى إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات الزواج بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي أثرت على مواقف الشباب تجاه الزواج والإنجاب.
وأفادت الوكالة بأن معدل الخصوبة الإجمالي، وهو عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها، سجل لأول مرة زيادة منذ 9 سنوات، حيث ارتفع إلى 0.75 في عام 2024، مقارنة بـ 0.72 في العام 2023. ومع ذلك، لا يزال المعدل من بين أدنى المعدلات في العالم وأقل بكثير من مستوى الإحلال الذي يتطلب 2.1 ولادة لكل امرأة للحفاظ على استقرار السكان دون الحاجة إلى الهجرة.
وتستهدف الحكومة رفع معدل الخصوبة إلى 1.0 بحلول عام 2030. كما تم الإشارة إلى أن عدد الزيجات في كوريا الجنوبية في عام 2024 من المتوقع أن يكون الأعلى منذ عام 1996، نتيجة للتغيرات الإيجابية في التصورات تجاه الزواج والإنجاب.
ومع ذلك، يبقى الوضع الديموغرافي تحدياً كبيراً للبلاد حيث تعاني كوريا الجنوبية من انخفاض مستمر في معدلات الولادة، وهو ما يثير القلق حول المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ومن المتوقع أن يبدأ عدد النساء في سن الإنجاب في الانخفاض بدءاً من عام 2027، مما قد يحد من زيادة أعداد المواليد في السنوات المقبلة.
روسيا اليوم
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