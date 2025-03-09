كيف نساعد أطفالنا في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو صيام شهر رمضان؟

الوكيل الإخباري- يتطلع العديد من الأطفال في شهر رمضان إلى خوض تجربة الصيام، محاكاة لوالديهم في إحياء هذه الشعيرة الدينية، رغم أن تحمل الجوع والعطش قد يكون صعباً عليهم في هذه السن.

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وفي هذا السياق، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التي تساعد الآباء والأمهات في تشجيع أطفالهم على صيام شهر رمضان بطريقة صحية ونفسية، تجعل فكرة الصيام مقبولة لدى الأطفال دون شعورهم بالتعب أو الملل.



متى يبدأ الطفل بالصيام؟

تجيب أخصائية طب الأسرة، الدكتورة لبنى حسن، على هذا السؤال قائلة: "من الضروري التدرج مع الطفل عند بداية صيامه، فيمكن للطفل أن يصوم حتى صلاة الظهر في الأسبوع الأول من رمضان، ثم نتدرج معه تدريجياً حتى صلاة العصر، ثم إلى صلاة المغرب، وهكذا حتى يتعود الطفل على أجواء شهر رمضان."



وتؤكد أخصائية الأطفال وحديثي الولادة، الدكتورة بتول الصيفي، على أهمية التدريب التدريجي، قائلة: "يجب أن نبدأ بتدريب الطفل على جو الصيام تدريجياً. فإذا كان عمر الطفل 7 سنوات، يمكنه الصيام لمدة 4 ساعات، وإذا كان 8 سنوات يمكنه الصيام لمدة 5 ساعات، وهكذا حسب قدرة الطفل وتحمله."



وأوضحت الدكتورة بتول: "لا يوجد سن محدد يجب أن يبدأ فيه الطفل بالصيام. يعتمد ذلك على تقدير الأهل ومعرفتهم بصحة طفلهم، وعادةً ما يُفضل أن يبدأ الصيام بعد البلوغ، أي حوالي سن العاشرة.".

bbc