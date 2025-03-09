 
الأحد 2025-03-09 10:57 ص
 

كيف نساعد أطفالنا في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو صيام شهر رمضان؟

فع
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   يتطلع العديد من الأطفال في شهر رمضان إلى خوض تجربة الصيام، محاكاة لوالديهم في إحياء هذه الشعيرة الدينية، رغم أن تحمل الجوع والعطش قد يكون صعباً عليهم في هذه السن.

اضافة اعلان


وفي هذا السياق، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التي تساعد الآباء والأمهات في تشجيع أطفالهم على صيام شهر رمضان بطريقة صحية ونفسية، تجعل فكرة الصيام مقبولة لدى الأطفال دون شعورهم بالتعب أو الملل.


متى يبدأ الطفل بالصيام؟
تجيب أخصائية طب الأسرة، الدكتورة لبنى حسن، على هذا السؤال قائلة: "من الضروري التدرج مع الطفل عند بداية صيامه، فيمكن للطفل أن يصوم حتى صلاة الظهر في الأسبوع الأول من رمضان، ثم نتدرج معه تدريجياً حتى صلاة العصر، ثم إلى صلاة المغرب، وهكذا حتى يتعود الطفل على أجواء شهر رمضان."


وتؤكد أخصائية الأطفال وحديثي الولادة، الدكتورة بتول الصيفي، على أهمية التدريب التدريجي، قائلة: "يجب أن نبدأ بتدريب الطفل على جو الصيام تدريجياً. فإذا كان عمر الطفل 7 سنوات، يمكنه الصيام لمدة 4 ساعات، وإذا كان 8 سنوات يمكنه الصيام لمدة 5 ساعات، وهكذا حسب قدرة الطفل وتحمله."


وأوضحت الدكتورة بتول: "لا يوجد سن محدد يجب أن يبدأ فيه الطفل بالصيام. يعتمد ذلك على تقدير الأهل ومعرفتهم بصحة طفلهم، وعادةً ما يُفضل أن يبدأ الصيام بعد البلوغ، أي حوالي سن العاشرة.".

 

bbc 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لاب

طب وصحة طرق سريعة للتخلص من صداع الجيوب الأنفية

تواصل واشنطن ما تصفه بسياسة الضغوط القصوى على طهران

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

غ

طب وصحة الصيام يساهم في منع تكوّن جلطات الدم

ل

فلسطين كشف كواليس المفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس

بل

طب وصحة بدائل صحية للحلويات في رمضان لتجنب المشكلات الصحية

لاا

طب وصحة 6 وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تعزز طاقتك طوال رمضان

آثار الإعصار المدمر

عربي ودولي الإعصار ألفريد يحرم نحو 330 ألف منزل من الكهرباء في أستراليا

جانب من المشاركة الأردنية

أخبار محلية تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة



 
 



 

الأكثر مشاهدة