السبت 2025-09-27 12:16 م
 

4 نصائح لتسهيل وقت الواجبات المدرسية على الأبناء

للاللاللا
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   مع انتظام الدراسة واقتراب نهاية الأسبوع الأول، تحرص العديد من الأمهات على تهيئة أجواء مناسبة تساعد الأبناء على أداء الواجبات المدرسية بهدوء ودون توتر. وفيما يلي أبرز النصائح لتسهيل هذه المهمة، بحسب موقع KidsHealth:

اضافة اعلان


1. خصصي وقتًا منتظمًا للدراسة
الاتفاق على وقت محدد يوميًا لأداء الواجب—مثلًا بعد الغداء أو بعد القيلولة—يساعد الأطفال على الالتزام والابتعاد عن المماطلة، ويخفف من الصراخ والتوتر داخل المنزل.
2. حددي مكانًا مريحًا ومجهزًا
توفير مكتب مناسب مزوّد بإضاءة وتهوية جيدة، مع تقليل الفوضى، يُسهم في تحسين تركيز الطفل. كما يُنصح بتقسيم المهام لأجزاء صغيرة وأخذ استراحة قصيرة (5 دقائق كل نصف ساعة).
3. احرصي على الهدوء
قللي من مصادر التشتت (مثل التلفاز أو الهاتف)، واستبدلي الأوامر المباشرة بأسلوب الاقتراح والتحفيز، مما يعزز الشعور بالاستقلالية لدى الطفل ويقلل من التوتر.
4. شجعي وامدحي
أثني على مجهود الطفل، وعبّري عن تقديرك لإجاباته الصحيحة واهتمامه بأدواته المدرسية. يمكن أيضًا تقديم مكافآت بسيطة تشجعه على الالتزام بوقت الواجب.


باتباع هذه الخطوات، يمكن تحويل وقت الواجب من مصدر توتر إلى فرصة للتعاون وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

فن ومشاهير ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟

طائرات راين إير ووز إير منخفضة التكاليف

أخبار محلية تنشيط السياحة: عودة الطيران منخفض التكاليف في 25 أكتوبر المقبل

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ىةا

طب وصحة هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟

"زين فايبر" يصل المفرق بتقنية اتصال وسرعة غير مسبوقة

أخبار الشركات "زين فايبر" يصل المفرق بتقنية اتصال وسرعة غير مسبوقة

21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

فلسطين 21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

ةة

طب وصحة مفاجأة صادمة.. كيف يعبث هاتفك الخلوي بأحلامك؟

اة

طب وصحة ألوان الخريف في طبقك.. فواكه تحمي قلبك وتحافظ على صحتك



 
 





الأكثر مشاهدة