4 نصائح لتسهيل وقت الواجبات المدرسية على الأبناء

الوكيل الإخباري- مع انتظام الدراسة واقتراب نهاية الأسبوع الأول، تحرص العديد من الأمهات على تهيئة أجواء مناسبة تساعد الأبناء على أداء الواجبات المدرسية بهدوء ودون توتر. وفيما يلي أبرز النصائح لتسهيل هذه المهمة، بحسب موقع KidsHealth:

1. خصصي وقتًا منتظمًا للدراسة

الاتفاق على وقت محدد يوميًا لأداء الواجب—مثلًا بعد الغداء أو بعد القيلولة—يساعد الأطفال على الالتزام والابتعاد عن المماطلة، ويخفف من الصراخ والتوتر داخل المنزل.

2. حددي مكانًا مريحًا ومجهزًا

توفير مكتب مناسب مزوّد بإضاءة وتهوية جيدة، مع تقليل الفوضى، يُسهم في تحسين تركيز الطفل. كما يُنصح بتقسيم المهام لأجزاء صغيرة وأخذ استراحة قصيرة (5 دقائق كل نصف ساعة).

3. احرصي على الهدوء

قللي من مصادر التشتت (مثل التلفاز أو الهاتف)، واستبدلي الأوامر المباشرة بأسلوب الاقتراح والتحفيز، مما يعزز الشعور بالاستقلالية لدى الطفل ويقلل من التوتر.

4. شجعي وامدحي

أثني على مجهود الطفل، وعبّري عن تقديرك لإجاباته الصحيحة واهتمامه بأدواته المدرسية. يمكن أيضًا تقديم مكافآت بسيطة تشجعه على الالتزام بوقت الواجب.



باتباع هذه الخطوات، يمكن تحويل وقت الواجب من مصدر توتر إلى فرصة للتعاون وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء.