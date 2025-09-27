4 نصائح لتسهيل وقت الواجبات المدرسية على الأبناء

1. خصصي وقتًا منتظمًا للدراسة
الاتفاق على وقت محدد يوميًا لأداء الواجب—مثلًا بعد الغداء أو بعد القيلولة—يساعد الأطفال على الالتزام والابتعاد عن المماطلة، ويخفف من الصراخ والتوتر داخل المنزل.
2. حددي مكانًا مريحًا ومجهزًا
توفير مكتب مناسب مزوّد بإضاءة وتهوية جيدة، مع تقليل الفوضى، يُسهم في تحسين تركيز الطفل. كما يُنصح بتقسيم المهام لأجزاء صغيرة وأخذ استراحة قصيرة (5 دقائق كل نصف ساعة).
3. احرصي على الهدوء
قللي من مصادر التشتت (مثل التلفاز أو الهاتف)، واستبدلي الأوامر المباشرة بأسلوب الاقتراح والتحفيز، مما يعزز الشعور بالاستقلالية لدى الطفل ويقلل من التوتر.
4. شجعي وامدحي
أثني على مجهود الطفل، وعبّري عن تقديرك لإجاباته الصحيحة واهتمامه بأدواته المدرسية. يمكن أيضًا تقديم مكافآت بسيطة تشجعه على الالتزام بوقت الواجب.
باتباع هذه الخطوات، يمكن تحويل وقت الواجب من مصدر توتر إلى فرصة للتعاون وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء.
