الملك يلتقي عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث الشراكة بين البلدين والتطورات في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنغس كينغ والسيناتور جيمس لانكفورد، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في الإقليم.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون، بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وجرى بحث التطورات في غزة، والضفة الغربية، فضلا عن الأوضاع في سوريا.