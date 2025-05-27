الملك يلتقي عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث الشراكة بين البلدين والتطورات في المنطقة

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وجرى بحث التطورات في غزة، والضفة الغربية، فضلا عن الأوضاع في سوريا.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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