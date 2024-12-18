الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات عمّانية - اسماء

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الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على عدد من الشخصيات والمؤسسات، خلال لقائه ممثلين عن العاصمة عمان اليوم الاربعاء. اضافة اعلان





وتاليا الاسماء:



1. المهندس عبد موسى نهار البخيت لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة



2. معالي السيد زيد جميل إبراهيم القسوس لدوره في الحفاظ على تراث عمان القديمة، والاستثمار في قطاع السياحة



3. الشيخ مرزوق فالح العايد الدعجة لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة



4. الشيخ برجس شاهر صايل الحديد لدوره في حل القضايا العشائرية وإصلاح ذات البين على مستوى المملكة، ويتسلم الميدالية نجله معالي المهندس نضال برجس الحديد



5. المرحوم الدكتور نزال فياض عبدالقادر السكر العدوان لإسهاماته في تقديم خدمات علاجية بالمجان للمحتاجين على مدى 60 عاما من الخدمة، تتسلم الميدالية ابنته الدكتورة ريما نزال السكر العدوان



6. المهندس منير عبدالغني خالد الحجيري لتبرعه بتصاميم هندسية لعدد من مقامات الصحابة



7. الدكتور مأمون أحمد سليم أهرام لإسهاماته العلمية والبحثية في علوم السرطانات



8. السيد بسام ناجي حسن الهمشري لإسهاماته في الاقتصاد الوطني وتأسيس شركة برأس مال 100 مليون دولار



9. الدكتور هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة لدوره في تأسيس جامعة العلوم التطبيقية ومساهماته الخيرية



10. السيد أسامة كرم أمين امسيح لمساهماته في مجالات الاقتصاد والتنمية وقطاع الأعمال لتأسيسه لعدد من الشركات والفنادق والأعمال



11. السيد سعد نبيل يوسف المعشر.



12. الدكتورة نوال عبدالله سليم أبو ردن لإسهاماتها في قطاع التربية والتعليم، ونشر قيم العطاء والوفاء للوطن



13. السيد "محمد علي" عصام محمد عثمان بدير لإسهاماته في الارتقاء بعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية



14. السيد محمد حسن صبحي الحاج حسن لتأسيسه شركة جواكر الرائدة في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية



15. المهندس ميشيل جاد ميخائيل وكيلة لتأسيسه شركة بروجرس سوفت التي تقدم خدمات لمؤسسات مالية حول العالم



16. السيد مهند عبدالكريم جعفر لدوره في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي وريادة الأعمال



17. نادي السيارات الملكي الأردني لدوره في استضافة نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية، خاصة في رياضة السيارات يتسلم الميدالية رئيس مجلس الإدارة السيد وليد صالح زكي



18. الجمعية الخيرية الشركسية لدورها التنموي في الأردن وإسهاماتها الخيرية يتسلم الميدالية رئيس الجمعية المهندس إبراهيم رشدي إسحاقات



19. جمعية خليل الرحمن الخيرية لدورها في تقديم خدمات ومنح للأسر العفيفة، وإنشاء مشاريع خيرية يتسلم الميدالية رئيس الجمعية الدكتور محمد علي الجعبري



20. شركة أدوية الحكمة لدورها في تصدير الأدوية الأردنية لـ52 سوقا في العالم، وتأسيسها مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير يتسلم الميدالية نائب رئيس هيئة المديرين التنفيذي -رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد مازن سميح دروزة



21. الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية –جوردينا لدورها في إنتاج أغذية متنوعة للسوق المحلي والتصدير، وتوظيفها 2600 شخص يتسلم الميدالية المدير العام السيد محمد عبدالله العقدة



22. مجموعة المطار الدولي لدورها في رفع مستوى الخدمات للمسافرين وشركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي يتسلم الميدالية الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي



23. الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)



24. الشركة العالمية للتأمينات



25. شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق



26. شركة كي بي دبليو



27. شركة بترا للصناعات الهندسية



28. جمعية سيدات عراق الأمير -مشروع السيدات السياحي



29. مؤسسة خالد شومان



30. الدار الأهلية للنشر والتوزيع



31. مكتبة الجاحظ



32. جمعية الشابات المسلمات/ مركز البنيات للتربية الخاصة



33. شركة البداية الخضراء للحلول البيئية



34. شركة جوقة الزخارف الصوتية للموسيقى -جوقة موزاييكا



35. فرقة رم لإسهاماتها الفنية والموسيقية



36. شركة صبحي جبري وأوالده



37. حلويات حبيبة



38. مطعم القدس



39. مجموعة شركة أبو عودة إخوان