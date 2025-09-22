الإثنين 2025-09-22 01:57 م
 

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة
جانب من الاعتداءات
 
الإثنين، 22-09-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، ووحدة المشاغل والحفر، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه عجلون، وشركة مياه الأردن - مياهنا، ضبطت اليوم الاثنين 22 أيلول 2025 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقتي باعون / عجلون والمرقب / عمان، تمثّلت بسحب المياه المخصصة للشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تمّت إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.اضافة اعلان


وبينت انه تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنش، من خلال سحب خط قطره 2 إنش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون.

وفي منطقة المرقب، تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنش، يزوّد 3 منازل ويتم من خلاله تعبئة صهاريج مخالفة، حيث تمّت إزالته، وإعادة تصويب الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.

وشدّدت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، خاصة وأن الاعتداءات تُعد من أهم الأسباب الرئيسية التي تمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

يقغ

تكنولوجيا VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

فلسطين إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

طريق معان - المدورة

أخبار محلية انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف. وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من ال

أخبار محلية الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان



 
 





الأكثر مشاهدة