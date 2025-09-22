المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

وبينت انه تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنش، من خلال سحب خط قطره 2 إنش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون.
وفي منطقة المرقب، تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنش، يزوّد 3 منازل ويتم من خلاله تعبئة صهاريج مخالفة، حيث تمّت إزالته، وإعادة تصويب الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدّدت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، خاصة وأن الاعتداءات تُعد من أهم الأسباب الرئيسية التي تمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.
