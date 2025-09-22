المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

11:57 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، ووحدة المشاغل والحفر، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه عجلون، وشركة مياه الأردن - مياهنا، ضبطت اليوم الاثنين 22 أيلول 2025 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقتي باعون / عجلون والمرقب / عمان، تمثّلت بسحب المياه المخصصة للشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تمّت إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.





وبينت انه تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنش، من خلال سحب خط قطره 2 إنش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون.



وفي منطقة المرقب، تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنش، يزوّد 3 منازل ويتم من خلاله تعبئة صهاريج مخالفة، حيث تمّت إزالته، وإعادة تصويب الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.



وشدّدت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، خاصة وأن الاعتداءات تُعد من أهم الأسباب الرئيسية التي تمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.