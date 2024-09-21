بلدية إربد: البدء بإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة

وبينت أن مدة العمل في المشروع وفق وثائق العطاء تبلغ 75 يوماً، تشمل إنشاء منحدرات "رمبات" خاصة تسهل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأرصفة بشكل آمن.
وأضافت أن العمل يشمل أيضاً صيانة الشوارع والأرصفة المستهدفة، وإنشاء ممرات وصول بين المنحدرات المنفذة في الأرصفة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات عبور في الجزر الوسطية وأعمال المطبات النموذجية.
وأكدت حداد أن البدء بهذا المشروع يعد ثمرة ناجحة لمبادئ الشراكة التي تنتهجها البلدية مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة، مثمنةً الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، في تمويل المشروع وإخراجه إلى حيّز الوجود وتذليل كافة الصعوبات آملةً أن تكون هذه المنطقة نموذجاً يحتذى به لباقي مدن المملكة.
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