 
السبت 2024-09-21 02:15 م
 
 

بلدية إربد: البدء بإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة

بلدية إربد
بلدية إربد
السبت، 21-09-2024 12:49 م

الوكيل الإخباري-   أحالت بلدية إربد الكبرى عطاءً خاصاً لإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة في محيط جامعة اليرموك. وقالت مديرة العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد، إن قيمة العطاء في مرحلته الأولى تبلغ حوالي 75 ألف دينار، بتمويل من قبل المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة.

وبينت أن مدة العمل في المشروع وفق وثائق العطاء تبلغ 75 يوماً، تشمل إنشاء منحدرات "رمبات" خاصة تسهل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأرصفة بشكل آمن. 

اضافة اعلان


وأضافت أن العمل يشمل أيضاً صيانة الشوارع والأرصفة المستهدفة، وإنشاء ممرات وصول بين المنحدرات المنفذة في الأرصفة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات عبور في الجزر الوسطية وأعمال المطبات النموذجية.

وأكدت حداد أن البدء بهذا المشروع يعد ثمرة ناجحة لمبادئ الشراكة التي تنتهجها البلدية مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة، مثمنةً الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، في تمويل المشروع وإخراجه إلى حيّز الوجود وتذليل كافة الصعوبات آملةً أن تكون هذه المنطقة نموذجاً يحتذى به لباقي مدن المملكة.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

عربي ودولي روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة

خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ

أخبار محلية خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم

ارشيفية

عربي ودولي أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة

الشرطة التركية

عربي ودولي أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا

احدى مركبات الفولكس فاجن

تكنولوجيا استدعاء 100 ألف مركبة "ID.4" الشهيرة بسبب خلل مصنعي

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله

تعبيرية

عربي ودولي فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

سيارات إسعاف

عربي ودولي مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان



 


الأكثر مشاهدة