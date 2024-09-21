بلدية إربد: البدء بإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- أحالت بلدية إربد الكبرى عطاءً خاصاً لإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة في محيط جامعة اليرموك. وقالت مديرة العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد، إن قيمة العطاء في مرحلته الأولى تبلغ حوالي 75 ألف دينار، بتمويل من قبل المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة.



وبينت أن مدة العمل في المشروع وفق وثائق العطاء تبلغ 75 يوماً، تشمل إنشاء منحدرات "رمبات" خاصة تسهل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأرصفة بشكل آمن.

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