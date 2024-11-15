بلدية الظليل تواصل مشروع تأهيل البنية التحتية

وأوضح العوضات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اختيار الظليل لتنفيذ المرحلة الجديدة، جاء نتيجة لإنجازاتها المتميزة في المرحلة الأولى، ما شجع المانحين على تمديد المشروع وتوفير تمويل إضافي لتطوير البنية التحتية في مناطق أخرى من البلدة.
وذكر أن هذا المشروع كان بمثابة تجربة أولى للبلدية، إذ أدارته البلدية مباشرة عبر كوادرها، دون الاعتماد على المقاولين، ما أتاح خلق فرص عمل عديدة لأبناء المنطقة، من الأردنيين والسوريين، بما فيهم النساء والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأكد أن المشروع أسهم في توفير ما لا يقل عن 150 فرصة عمل مؤقتة، مما انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية للعمال المشاركين، كما ساهم في تحسين ظروف البنية التحتية في محيط المدارس.
وأشار العوضات إلى أن المشروع ركز على تعزيز السلامة المرورية، حيث شمل إنشاء سياج حديدي أمام المدارس، وعمل ممرات مشاة، وتأهيل الساحات والممرات، ودهان الجدران، وزراعة حوالي 500 شجرة حرجية متنوعة في 25 مدرسة لتحسين البيئة البصرية في المؤسسات التعليمية، مثلما تم زراعة 500 شجرة أخرى على امتداد شارع الشهيد سائد المعايطة، ما أضفى لمسة جمالية على المنطقة.
وأضاف أن التمويل الحالي، الذي بلغ نحو 500 ألف دينار وشمل رواتب العمال، لا يغطي كل احتياجات البنية التحتية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تجمع بين تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للحد من البطالة.
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