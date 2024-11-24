 
الأحد 2024-11-24 11:04 ص
 

حاول التسلل من سوريا للأردن فكان الجيش له بالمرصاد

ا
أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 10:10 ص

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية عاجل الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات

تعبيرية

أخبار محلية وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في عمّان والزرقاء لمدة 72 ساعة

ا

شؤون برلمانية الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

عربي ودولي لمناقشة عدد من القضايا .. سوليفان يلتقي نظيره في إدارة ترامب

صورة عامة للعاصمة عمّان

أخبار محلية إغلاقات جزئية وتحويل للسير في عمّان

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل الناطق باسم الحكومة: منفذ اطلاق النار في الرابية صاحب اسبقيات جرمية وسجل مخدرات

لاتا

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره

ا

أخبار محلية حاول التسلل من سوريا للأردن فكان الجيش له بالمرصاد



 


الأكثر مشاهدة