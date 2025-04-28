فريق الأمن العام للجوجيتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية

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الوكيل الإخباري- حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيتسو الذهب ضمن مشاركته في بطولة الدوحة الإقليمية التي اختتمت نزالاتها في العاصمة القطرية الدوحة. اضافة اعلان





وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (7 ذهبيات، فضيتين، وبرونزية)، وسط مشاركة (390) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، روسيا، إنجلترا، تركيا، مصر، أيرلندا، الكويت، السعودية، فرنسا، الإمارات، بالإضافة إلى الأردن).



وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي:



١- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (85) كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.

٢- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (94) كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.

٣- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (77) كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.

٤- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (56) كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.

٥- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (56) كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.

٦- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (77) كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.

٧- ذهبية فئة (No-Gi) وزن فوق (69) كغم عن طريق اللاعب طه المحارمة.

٨- فضية فئة (Gi) وزن تحت (69) كغم عن طريق اللاعب محمد عواد.

٩- فضية فئة (Gi) وزن تحت (94) كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.

١٠- برونزية فئة (Gi) وزن تحت (62) كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي.



وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه المقدم أحمد الزبون، ومدرب الفريق الملازم أول محمد الدعجة، واللاعبون:

١- طه المحارمة.

٢- رمزي العبادي.

٣- محمد المقابلة.

٤- عمار شاهين.

٥- نواف الحمدان.

٦- مصعب الشطناوي.

٧- هشام الدعجة.