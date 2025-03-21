مدرب النشامى: الفوز على فلسطين خطوة مهمة نحو التأهل للمونديال

وأضاف سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المنتخب أمام فلسطين التي جرت ليلة أمس على ملعب عمان الدولي، وانتهت بفوز المنتخب 3-1، أن هذا الفوز جاء بتوقيت مهم في إطار تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال، مؤكدا أن المباراة لم تكن سهلة للمنتخب الوطني، حيث سجل يزن العرب وعبدالله نصيب هدفين من أهداف المنتخب الثلاثة.
وأضاف: "هدف موسى التعمري الثالث جاء في وقت مهم قبل نهاية الشوط الأول، لافتا النظر إلى أن استبدال التعمري جاء بسبب تعرضه لإصابة في اللقاء، إلى جانب وجود إنذار معه من مباراة سابقة، وقد تهدد مشاركته أمام كوريا الجنوبية" الثلاثاء المقبل.
بدوره، قال لاعب المنتخب يزن العرب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إن الفريق طبق تعليمات المدرب وتحديدا الدفاعية التي جيرت النقاط لصالح المنتخب، لافتا النظر إلى أن المنتخب الوطني مقبل على مباراة مهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، ولا بد من التحضير لها جيدا.
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