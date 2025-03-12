مشروع لتحسين أنظمة مياه بني كنانة من أجل خدمة أهالي 25 قرية

10:06 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري إن مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة بقيمة إجمالية حوالي 60 مليون دولار والممول من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، يشمل أربعة حزم لخدمة 25 قرية في لواء بني كنانة بهدف تحسين التزويد المائي والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل. اضافة اعلان





وزادت أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهامة لسلطة المياه ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، حيث إن قطاع المياه يسعى إلى تنفيذ خطة لتحسين واستبدال جميع الخطوط حتى العام 2025 بهدف رفع كفاءة الخطوط الناقلة والفرعية لجميع المصادر المائية بالمملكة بما يضمن الحد من الفاقد المائي وخفض الفاقد إضافة إلى خفض الطاقة وتوفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل.



وأكدت أنه ضمن التعاون المستمر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، وبعد سلسلة من الجهود المتواصلة لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ هذا المشروع لما له من أثر كبير على خدمة المناطق في الشمال المكتظة بتواجد اللاجئين السوريين وتحسين أنظمة التزويد المائي وفق أحدث التقنيات الحديثة، تم الموافقة على تأمين التمويل اللازم بهدف تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية لتعزيز التزويد المائي لخدمة أهالي 25 قرية في اللواء باستثناء المخيبة التحتا والمخيبة الفوقا وقريتي كفر جايز والبرز، حيث سيصبح 93% من المواطنين يتزودون بالانسياب الطبيعي ورفع كفاءة التزويد المائي واستبدال الشبكة القديمة وتخفيض الفاقد الحالي.



وتشمل مكونات المشروع أربعة حزم كاملة تشمل خط ناقل قطر 700 ملم بطول 15 كيلو متر لنقل المياه من خزان زبدا إلى خزان بني كنانة وخطوط بأقطار 150-600 ملم بطول 70 كيلو متر وخطوط بأقطار تتراوح بين 50-300 ملم دكتايل وبولي إيثيلين بطول 545 كيلو متر وبناء خزان مياه سعة 16 ألف متر مكعب وخزان مياه حبراس بسعة ألف متر مكعب مع بناء محطة ضخ حديثة لتزويد قرى سما وكفر جايز وحريمة ومبنى للتشغيل والحراسة ووصلات منزلية و33 عداد كهرومغناطيسي ونظام سكادا.



وقد تم توقيع اتفاقية الحزمة الأولى من المشروع- الحزمة A البالغة قيمتها حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي، وسيستغرق العمل فيها 24 شهرًا وتشمل بناء خزان بني كنانة والخط الناقل ومحطة الضخ ومبنى التشغيل والحراسة لتزويد الحزم المتبقية B, C, D.



