نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطنين

الوكيل الإخباري- اشتكى نواب جدد لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من القرارين الذين اختتمت بهما حكومة الدكتور بشر الخصاونة أعمالها، برفعها الضريبة على منتجات الدخان، والسيارات الكهربائية.



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شكوى النواب جاءت خلال اتصالات أجراها حسان مع عدد منهم للمباركة لهم بثقة الشعب والوصول لقبة البرلمان، حيث طالبوه بضرورة إيجاد بدائل لهذه القضية والتراجع عن رفع الضريبة، لضغطها على جيوب المواطنين التي وصفتها مصادر نيابية لـ"الوكيل الاخباري" بالمرهقة أصلا.