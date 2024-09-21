نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطنين

الوكيل الإخباري-
اشتكى نواب جدد لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من القرارين الذين اختتمت بهما حكومة الدكتور بشر الخصاونة أعمالها، برفعها الضريبة على منتجات الدخان، والسيارات الكهربائية.
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