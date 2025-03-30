وفيات وإصابة خطيرة بحادث تدهور مركبة على طريق جبل نيبو - البحر الميت

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الحادث وقع نتيجة فقدان المكابح (البريك) أثناء سير المركبة، مما أدى إلى انقلابها.
وقد هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وإجراء اللازم من قبل الجهات المعنية.
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