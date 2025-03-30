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وفيات وإصابة خطيرة بحادث تدهور مركبة على طريق جبل نيبو - البحر الميت

من موقع الحادث
من موقع الحادث
 
الأحد، 30-03-2025 11:00 م
الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، فيما أصيب السائق بجروح خطيرة، إثر تدهور مركبة على طريق جبل نيبو - البحر الميت.اضافة اعلان


ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الحادث وقع نتيجة فقدان المكابح (البريك) أثناء سير المركبة، مما أدى إلى انقلابها.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وإجراء اللازم من قبل الجهات المعنية.
 
gnews

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