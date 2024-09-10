120 مراقبا أوروبيا ينتشرون في كافة أنحاء المملكة

الوكيل الإخباري- نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم الثلاثاء 120 مراقباً في كافة محافظات الأردن، حيث زار هؤلاء المراقبين منذ الثامنة صباحًا 51 غرفة اقتراع، كما سيواصلون مهمتهم خلال اليوم، ثم سيتابعون عمليات الإغلاق والفرز والتجميع"،

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