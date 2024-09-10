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120 مراقبا أوروبيا ينتشرون في كافة أنحاء المملكة

تصوير: نادر أبوحية
جانب من مراكز الاقتراع | تصوير: نادر أبوحية
الثلاثاء، 10-09-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-   نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم الثلاثاء 120 مراقباً في كافة محافظات الأردن، حيث زار هؤلاء المراقبين منذ الثامنة صباحًا 51 غرفة اقتراع، كما سيواصلون مهمتهم خلال اليوم، ثم سيتابعون عمليات الإغلاق والفرز والتجميع"،

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جاء ذلك بحسب كبيرة المراقبين زيليانا زوفكو خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز اقتراع مدرسة الملكة رانيا في عمان.

وأوضحت كبيرة المراقبين زوفكو "صنف مراقبونا عملية افتتاح مراكز الاقتراع الواحدة والخمسين التي زاروها كجيدة أو جيدة جدًا، وأشاروا إلى أن الجو العام كان هادئًا ومريحًا، كما أن غالبية غرف الاقتراع امتثلت لإجراءات الافتتاح".

وأضافت زوفكو "على الرغم من ذلك، دعوني أؤكد على أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل، فالتصويت لا يزال مستمرا، ولم يبدأ فرز الأصوات بعد".

 
gnews

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