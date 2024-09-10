120 مراقبا أوروبيا ينتشرون في كافة أنحاء المملكة

وأوضحت كبيرة المراقبين زوفكو "صنف مراقبونا عملية افتتاح مراكز الاقتراع الواحدة والخمسين التي زاروها كجيدة أو جيدة جدًا، وأشاروا إلى أن الجو العام كان هادئًا ومريحًا، كما أن غالبية غرف الاقتراع امتثلت لإجراءات الافتتاح".
وأضافت زوفكو "على الرغم من ذلك، دعوني أؤكد على أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل، فالتصويت لا يزال مستمرا، ولم يبدأ فرز الأصوات بعد".
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