إجراء اختبارات لمُدرّسين أردنيين للعمل في قطر

الوكيل الإخباري- أجريت اليوم الأحد في عمان اختبارات لـ 112 مُدرّسا ومُدرّسة تمهيدا للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.



وقال السفير القطري في عمان الشيخ سعود آل ثاني، إن هذه الدفعة التي تضم مدرسين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية هي استكمال لخطة الوزارة الهادفة لاستقطاب المدرسين الأردنيين.

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وأضاف أن هذه الدفعة من المدرسين سيلتحقون للعمل مع من سبقهم من الأيدي العاملة الأردنية المميزة والكفؤة التي استقطبت خلال الفترة السابقة.



وأوضح أن التبادل التعليمي والتعاون الأكاديمي بين الأردن وقطر، يحظى بمتابعات مستمرة لاستكمال تنفيذ ما جاء في المباحثات التي جرت بين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أخيرا.