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الخميس، 16-12-2021 11:10 ص

إطلاق مبادرة تنموية في الجفر لتمكين النساء اقتصاديا

جفر


الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية السلام لتنمية البادية الجنوبية في الجفر، اليوم الخميس، مبادرة تنموية حملت شعار "جهد الأيادي"، لتمكين النساء اقتصاديا.

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وقالت رئيسة الجمعية سناء المراعية، إن المبادرة التي ستستمر لمدة شهر تستهدف النساء من مختلف الفئات والمراحل العمرية، تهدف إلى تمكين النساء في مجال التصنيع الغذائي والحرفي وتسويق منتجاتهن وتوفير المورد المالي لهن، وصولا إلى تحسين مستواهن المعيشي.


وأضافت أن النساء في قضاء الجفر يعانين من البطالة والفقر وضعف التمكين في المجالات كافة، ما يتطلب تقديم التدريب والتأهيل في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف والتصنيع الحرفي، وتوفير البيئة الحاضنة لأنشطتهن، وتسويق منتجاتهن، مشيرة إلى أن الجمعية ومن خلال المتطوعات قدمن خدمات التدريب والتوجيه لإكساب النساء المهارات اللازمة في مجال الإنتاج المنزلي، إلى جانب رفع الوعي لدى تلك الفئة في عدة مجالات.


وأشارت إلى أن الجمعية أقامت بازارا لمنتجات النساء كالمنتجات الغذائية والأكلات التراثية، والحرف اليدوية والمطرزات التراثية إلى جانب الأعشاب البرية التي تم تجهيزها وتغليفها، مبينة أن تلك الأنشطة الاقتصادية ستدعم فكرة الإنتاج المنزلي والاعتماد على الذات لدى النساء كما ستشجع نساء المجتمع للانخراط في تلك الأنشطة.


وأوضحت أن تلك المبادرة سيتم تقييمها بعد شهر من انطلاقها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم الدعم لكل الراغبات في الالتحاق ببرامج وأنشطة الجمعية، لافتة إلى أهمية تعزيز التواصل بين النساء وتبادل الخبرات، والاطلاع على التحديات التي تواجههن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.


 




 

 


 

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